الصديق الصور لـ«بوابة الوسط»: النيابة تباشر التحقيق في قضية «رشوة» ديوان المحاسبة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 يونيو 2020, 11:31 مساء
رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور. (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور، إن المكتب بدأ التحقيقات في قضية الرشوة المتهم فيها أعضاء من ديوان المحاسبة، وإنه جرى رفع الحصانة عن المتهم الأول، في هذه القضية مدير إدارة تقييم الشركات العامة، وصدر أمر القبض على المتهمين.

وأضاف الصور في تصريح إلى «بوابة الوسط»، السبت، إن إجراءات التحقيق تجري بـ«منتهى الجدية»، وأن التحقيق مفتوح، لافتًا إلى طلب النيابة رفع الحصانة على كل من تلحقة الشبهة في القضية، كلما تطلب الأمر ذلك.

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وأعلن ديوان المحاسبة، الإثنين الماضي، عن واقعة فساد وتقاضي رشاوي من بعض المسؤولين في إحدى الجهات الخاضعة للديوان، بينهم مدير إدارة تقييم الشركات العامة.

وأشار بيان للديوان إلى تجميد جميع العمليات على حسابات الجهة، والتحفظ على أرصدتها في 7 يونيو الجاري، إلى حين انتهاء التحقيق. وفي اليوم التالي، صدر قرار من رئيس الديوان بشأن تشكيل لجنة تحقيق مع عضو الديوان على خلفية الشبهات المرتبطة به.

كما صدر قرار من رئيس الديوان بشأن إيقاف المتورطين ومن بينهم عضو الديوان عن العمل على خلفية الشبهات المرتبطة به، ثم أحيلت نتائج التحقيق إلى النائب العام.

وخاطب الديوان القائم بأعمال النائب العام بشأن رفع الحصانة عن العضو المتورط في القضية، ومنح الإذن بالتحقيق معه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وذلك في 10 يونيو.

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