الثني يتابع ملف حصر النازحين في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 يونيو 2020, 10:10 مساء
الثني خلال اجتماعه مع وزيرة الشؤون الاجتماعية لمتابعة ملف النازحين ببنغازي، 20 يونيو 2020. (الحكومة الموقتة)

بحث رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، السبت، مع وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية حامد، بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري، ملف حصر النازحين داخل مدينة بنغازي.

وتطرق الاجتماع، الذي عُـقد بمكتب بديوان رئاسة الحكومة الموقتة في مدينة بنغازي، بعض المواضيع الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية، وما تقدمه الوزارة للنازحين داخل البلدية، والصعوبات التي تواجهها واحتياجاتها في دور الرعاية، حسب بيان للحكومة الموقتة.

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وقدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في أغسطس الماضي، أعداد النازحين داخل ليبيا بأكثر من 268 ألفًا، منهم 120 ألفًا نزحوا منذ بدء «حرب العاصمة» في أبريل 2019.

وفي مايو الماضي أعلن الناطق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أندريه ماهيستش، تقديم مواد نظافة وإغاثة لنحو 20 ألف نازح داخلي في بنغازي، إلى جانب دعم 1600 لاجئ و700 مهاجر في مراكز الاحتجاز في ليبيا، إلى جانب 1500 مدني ليبي في مختلف المناطق.

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