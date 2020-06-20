«صحة الوفاق» تعلن مقتل 25 من الأطقم الطبية والمساعدة منذ بداية حرب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 يونيو 2020, 08:49 مساء
الهاشمي خلال اجتماعه مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في طرابلس، 20 يونيو 2020 (الإنترنت)

أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، الأمين الهاشمي، مقتل 25 من عناصر الأطقم الطبية والطبية المساعدة منذ بدء حرب العاصمة طرابلس في أبريل 2019.

وأضاف في إحاطة أمام لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب في طربلس، أن الوزارة قدمت كذلك أكثر من 50 جريحًا تابعين لأجهزة الإسعاف والمستشفيات الميدانية خلال 14 شهرًا، هي فترة الحرب، مشيرًا إلى تعرض عديد المرافق الصحية لـ«التدمير الممنهج»، حسبما ذكرت صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك»، اليوم السبت

وأشاد الهامشي بما قامت به الأطقم الطبية والمساعدة التابعين لجهاز الإسعاف والطوارئ والطب الميداني والدعم طيلة حرب طرابلس، الذي «لم يتوقف إلى الآن في سرت لتقديم الخدمات الطبية الإسعافية رغم كل الصعوبات».

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وتابع: «الانتهاكات التي طالت المرافق الصحية والأطقم الطبية والمدنيين تم رصدها وتوثيقها بالكامل عن طريق فريق مختص تابع للطب الميداني والدعم».

وأعلنت قوات حكومة الوفاق في الرابع من يونيو السيطرة على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس، مع تراجع قوات القيادة العامة

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