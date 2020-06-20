الرئاسة المصرية: أي تدخل مباشر في ليبيا باتت تتوافر له الشرعية الدولية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 يونيو 2020, 05:46 مساء
السيسي يحيي عناصر المنطقة العسكرية الغربية في زيارته لهم، 20 يونيو 2020 (الإنترنت)

قال الناطق باسم الرئاسة المصرية إن أي تدخل مباشر من مصر في ليبيا «باتت تتوافر له الشرعية الدولية سواء في إطار میثاق الأمم المتحد (حق الدفاع عن النفس)، أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي (مجلس النواب)».

جاء ذلك بعد إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن بلاده تعتبر أن مدينة سرت خطًّا أحمر، لا يمكن تجاوزها بالنسبة لقوات حكومة الوفاق، مشددًا على أن بلاده لن تسمح بتجاوز الصراع في ليبيا خط سرت، نظرًا لأهميتها لـ«أمن مصر».

اقرأ أيضًا: السيسي يدعو لسحب جميع «القوى الأجنبية» من ليبيا

وأضاف أن «مصر مستعدة لتقديم الدعم والمساعدة للشعب الليبي»، مضيفًا: «الدول لا تستقر مع وجود ميليشيات مسلحة، ويخطئ مَن يعتقد أو يظن أن الحلم ضعف، ويخطئ مَن يعتقد أو يظن أن الصبر تردد أو ضعف»، مؤكدًا أن القوات المصرية «ستتقدم ومعها شيوخ القبائل الليبية وستخرج فور إنهاء المهمة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قائد المنطقة الغربية العسكرية المصرية: جاهزون لردع كل من يمس بأمن مصر القومي
عربى
(فيديو) السيسي يتفقد قوات الجيش المصري بالمنطقة الغربية العسكرية
عربى
«فرانس برس»: إصلاح دستوري في الجزائر يطرح تساؤلات حول تغيير العقيدة العسكرية
عربى
سجن ليبي 3 سنوات في إيطاليا بتهمة تسهيل الهجرة
ليبيا
نائب الرئيس التركي: تعاون أنقرة وواشنطن بشأن ليبيا قد يصنع فارقا إيجابيا
ليبيا
مسؤول تركي لـ«رويترز»: مستعدون للبدء سريعا في إعادة إعمار ليبيا
ليبيا
في مقالة تاريخية بجريدة أميركية.. بوتين يتهم الغرب بـ«إنكار» تضحيات روسيا
دولى
القضاء الإسباني يرفض شكوى نيمار ويلزمه دفع ملايين إلى برشلونة
رياضة عالمية
دراسة تكشف وجود فيروس «كورونا المستجد» في مياه الصرف في إيطاليا منذ ديسمبر 2019
دولى
جريدة الوسط: صراع الأدوار يعمق الخلاف بين الدول المؤثرة في المشهد الليبي
ليبيا
السراج يدعو إلى دعم دولي لإعادة بناء ليبيا كدولة ديمقراطية بنظام انتخابي شامل
ليبيا
بومبيو يندد بـ«أكاذيب» بولتون «الخائن»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اعتماد أول علاج رقمي لفرط الحركة لدى الأطفال