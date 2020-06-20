الرئاسة المصرية: أي تدخل مباشر في ليبيا باتت تتوافر له الشرعية الدولية

السيسي يحيي عناصر المنطقة العسكرية الغربية في زيارته لهم، 20 يونيو 2020 (الإنترنت)

قال الناطق باسم الرئاسة المصرية إن أي تدخل مباشر من مصر في ليبيا «باتت تتوافر له الشرعية الدولية سواء في إطار میثاق الأمم المتحد (حق الدفاع عن النفس)، أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي (مجلس النواب)».

جاء ذلك بعد إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن بلاده تعتبر أن مدينة سرت خطًّا أحمر، لا يمكن تجاوزها بالنسبة لقوات حكومة الوفاق، مشددًا على أن بلاده لن تسمح بتجاوز الصراع في ليبيا خط سرت، نظرًا لأهميتها لـ«أمن مصر».

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وأضاف أن «مصر مستعدة لتقديم الدعم والمساعدة للشعب الليبي»، مضيفًا: «الدول لا تستقر مع وجود ميليشيات مسلحة، ويخطئ مَن يعتقد أو يظن أن الحلم ضعف، ويخطئ مَن يعتقد أو يظن أن الصبر تردد أو ضعف»، مؤكدًا أن القوات المصرية «ستتقدم ومعها شيوخ القبائل الليبية وستخرج فور إنهاء المهمة».