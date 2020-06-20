عقيلة صالح يناقش أوضاع الجنوب في ظل انتشار فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 يونيو 2020, 02:49 مساء
عقيلة صالح في صورة مع أعضاء بمجلس النواب عن المنطقة الجنوبية. (الإنترنت)

ناقش رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الأوضاع في المنطقة الجنوبية لا سيما ما يخص الوضع الوبائي لفيروس «كورونا المستجد»، وذلك خلال اجتماع مع أعضاء المجلس عن هذه المنطقة، أول من أمس الخميس.

وقال بيان صادر عن المجلس، اليوم السبت، إن اللقاء تناول أيضا الأوضاع في ليبيا بشكل عام، كما تطرق إلى عمل مجلس النواب خلال هذه الفترة وتطورات الأوضاع السياسية في البلاد على الصعيدين الداخلي والخارجي.

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ويعاني الجنوب الليبي من نقص الإمكانات اللازمة لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، مع وجود عدد من الحالات في مدينة سبها، بينما يوجد صعوبة في إجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن الفيروس في مدينة سبها، في ظل قلة المشغلات الخاصة بإجراء هذه التحاليل وهي «geneExpert» و«cartridge».

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قال إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع لفرعه في سبها «بات غير قادر على إجراء جميع التحاليل المطلوبة للمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا ومخالطيهم»، مشيرا إلى حاجة المختبر إلى ما بين عشرة إلى 13 ألف اختبار لكي يتمكن من تحديد الحالات المصابة، والحد من انتشار الوباء؛ وذلك قبل أن يتسلم فرع المركز في سبها، أمس الجمعة، شحنة تقدر بنحو 200 اختبار للكشف عن الفيروس.

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