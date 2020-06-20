بالصور: الدوريات الأمنية في ترهونة تضبط سيارات وأجهزة كهربائية وأغناما مسروقة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 يونيو 2020, 11:58 صباحا
سيارات مسروقة ضبطتها الدوريات الأمنية في ترهونة، 20 يونيو 2020، (داخلية الوفاق)

ضبطت دوريات الإدارة العامة للعمليات الأمنية عدة مسروقات خلال تأمينها مدينة ترهونة.

وتضمنت المسروقات سيارات وأغناما وأجهزة كهربائية سرقت من منازل المواطنين في المدينة، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وكثفت الوزارة من الدوريات الأمنية داخل المدينة، إذ نشرت إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس دوريات في مداخل ومخارج ووسط المدينة للحفاظ على الأمن والمجاهرة به.

ونجحت تلك الدوريات في الثامن من يونيو الجاري، في استرجاع سيارات وممتلكات مسروقة داخل ترهونة، إضافة إلى ضبط عدد من المتورطين في تلك الأعمال الخارجة عن القانون.

أغنام مسروقة داخل المدينة
شاحنة خلط الأسمنت عثر عليها الأمن
أجهزة كهربائية منزلية مضبوطة من قبل الدوريات الأمنية
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