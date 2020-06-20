حريق يلتهم 1500 نخلة في تاورغاء

حريق يلتهم مساحات مزروعة بالنخل في تاورغاء، 19 يونيو 2020، (المجلس المحلي تاورغاء)

أعلن المجلس المحلي تاورغاء اندلاع حريق في مساحات واسعة من مزارع النخيل في المنطقة، موضحا أن النيران أتت على 1500 نخلة من مختلف الفسايل رغم محاولة رجال هيئة السلامة إخمادها.

وقال إن سبب اندلاع الحريق هو ارتفاع درجات الحرارة، مضيفا أن أجهزة الدولة «تباطأت في الاستجابة للمطالب بشأن تنظيف سواقي ومجاري عين تاورغاء من شجر القصبة»، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الجمعة.

وطالب المجلس وزارة الزاراعة بتفقد المكان، وإيجاد حل سريع للسواقي، وتعويض المزارعين عما لحق بهم من ضرر لمصدر دخلهم الوحيد.