وصول جهاز للتخلص من «النفايات البيولوجية» بمستشفى الهواري

وصل إلى مستشفى الهواري العام بمدينة بنغازي، جهاز للتخلص من «النفايات البيولوجية والمخلفات الطبية» بطريقة سليمة دون أي انبعاث للدخان أو التلوث.

وقال مدير مكتب الإعلام بالمستشفى هاني العريبي، لـ«بوابة الوسط»، الخميس، إن الجهاز«سوف يجري تشـغيله الأيام القادمة، وهو من الأجهزة الحديثة والمتطورة ومن صنع إيطالي».

ولفت العريبي إلى أن هذه النوعية من الأجهزة صديقة للبيئة وتتوافق مع المعايير العالمية، وجرى «توريدها لأول مرة في مستشفيات بنغازي وليبيا».

وأشار مدير مكتب الإعلام بالمستشفى، هاني العريبي، إلى أن هذا الجهاز جرى توريده عن طريق وزارة الصحة بالحكومة الموقتة.

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وأكد مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري أن إدارة المستشفى تسعى جاهدة لتوفير كل الإمكانات اللازمة، من أدوية ومعدات ومستلزمات ومعدات طبية، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.