سجن ليبي 3 سنوات في إيطاليا بتهمة تسهيل الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 يونيو 2020, 10:25 صباحا
سجن، (الإنترنت: تعبيرية)

أعلنت مصادر أمنية إيطالية صدور حكم بحبس مواطن ليبي ثلاث سنوات وستة أشهر بتهمة «تسهيل الهجرة غير الشرعية والتحريض عليها».

وقالت قيادة قوات الدرك «كارابينييري» في بلدية سانت أنطونيو بمحافظة كاتانيا جنوب إيطاليا، أمس الجمعة، إنها نفذت أمر السجن الصادر عن مكتب المدعي العام في كاتانيا، بحق المواطن الليبي «أ.م»، الذي يبلغ من العمر 30 عاما، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأوضح «كارابينييري» أن الجريمة ثبتت على المتهم في كاتانيا، خلال سبتمبر العام 2017، حيث ظل رهن الإقامة الجبرية، وحتى صدور حكم سجنه، مختتما أنه «نقل إلى سجن بياتسا لانتسا»، في البلدية سالفة الذكر.

وفي 11 مايو العام 2017، اعتقلت قوات الشرطة في كاتانيا الإيطالية، ليبيين بتهمة التورط بنشاط إجرامي في مجال تهريب المهاجرين، واتهام أحدهما بجريمة قتل مهاجر أيضا.

وقالت جريدة «ذا تليغراف» البريطانية في حينه، إن السلطات الإيطالية فتحت تحقيقا، في حادثة مقتل مهاجر أفريقي أطلق عليه النار من قبل مهربين قبيل مغادرته ليبيا، بعد أن رفض التخلي عن قبعة بيسبول كان يرتديها.

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