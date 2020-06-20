الانقلاب الصيفي اليوم السبت: أطول الأيام نهارا وأقصرها ليلا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 يونيو 2020, 09:26 صباحا
رسم توضيحي يبين فصول السنة الأربعة خلال دوران الِأرض حول الشمس

يعتبر اليوم السبت، الموافق 20 يونيو الجاري، أول أيام الصيف فلكيا، وبذلك يكون أطول أيام السنة نهارا، وأقصرها ليلا، وهو ما يعرف باسم يوم الانقلاب الصيفي.

وحدد المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، هذا اليوم في بيان سابق، إذ أوضح أن زاوية ميل محور دوران الأرض حول الشمس ثابتة ومقدارها 23.4 درجة، ولا تتغير خلال دوران الأرض حول الشمس، وهذا ما يسبب تغير زاوية سقوط أشعة الشمس على الأرض الذي يسبب بدوره إلى تغير الفصول الأربعة.

وأضاف المركز أن الكرة الأرضية تمر بأربع نقاط مفصلية مهمة أثناء رحلتها حول الشمس، والتي تستغرق 365 يوما وست ساعات تقريبا، وهي الاعتدال الربيعي والانقلاب الصيفي والاعتدال الخريفي والانقلاب الشتوي.

تعامد الشمس على مدار السرطان
وفي هذا الوقت من كل عام، تتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان، ويميل القطب الشمالي في اتجاه الشمس بزاوية 23.4 درجة، وبعد ستة أشهر من هذا الوقت تسافر الشمس إلى نصف الكرة الجنوبي معلنة عن الانقلاب الصيفي هناك.

تبلغ الشمس أقصى ارتفاع لها في هذا الوقت، ويبدأ وقت النهار في النقصان والليل في الزيادة، ويمكن للإنسان العادي ملاحظة الفجر المبكر وغروب الشمس المتأخر، كما يستطيع ملاحظة مدى ارتفاع قرص الشمس في السماء عند الظهر.

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الانقلاب الصيفي اليوم السبت: أطول الأيام نهارا وأقصرها ليلا