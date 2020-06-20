«مكافحة الأمراض»: 10 إصابات جديدة بـ«كورونا» وشفاء حالتين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 يونيو 2020, 01:41 صباحا
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 520 إصابة، بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، 10 إصابات جديدة، فيما ارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 83 شخصًا بعد تماثل حالتين للشفاء.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان، إنه تسلم، الجمعة، 825 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتبين سلبية نتائج تحاليل 815 عينة بينها حالتين شفاء من الفيروس، وإيجابية 10 عينات لمخالطين.

وتوزعت العينات التي تسلمها المركز الوطني بواقع 183 من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و43 من مختبر فرع المركز الوطني سبها، و333 من مختبر مركز بنغازي الطبي، و147 من مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية.

كما تسلم المركز 96 عينة للكشف عن فيروس «كورونا» من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و12 عينة من مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و11 عينة من مختبر المركز المرجعي زليتن.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 520 حالة بينها 427 حالة نشطة، و10 وفيات، فيما تعافي 83 شخصًا من الفيروس.

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