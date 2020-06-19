لجنة مكافحة «كورونا» بالواحات تعلن نتائج تحليل 3 عينات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 يونيو 2020, 11:35 مساء
فنية في مختبر خلال تحليل عينات خاصة بفيروس «كورونا»، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا» بالواحات، اليوم الجمعة، إرسال ثلاث عينات للمختبر المرجعي المختص بفحص حالات «كورونا المستجد».

وقالت اللجنة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن نتائج التحاليل المخبرية أثبتت خلو الحالات الثلاث من الفيروس، لافتة إلى أن من بين الحالات الثلاث حالة واحدة مخالطة لحالة أمس.

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وأمس الخميس، أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا» فرع الواحات سلبية نتيجة تحليل «كورونا» لحالة اشتبه بإصابتها بالفيروس، وذلك بعد فحصها مختبريا في المختبر المختص بالكشف عن الحالات المشتبه بها بالمنطقة الشرقية.

وحضت اللجنة في تعميم، أمس، المواطنين على ضرورة التبليغ عن أي حالة قادمة من خارج المنطقة خصوصًا من المناطق الموبوءة حتى تتمكن من اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، كما دعت المواطنين إلى ضرورة تطبيق مبدأ «البعد الاجتماعي» بشكل قطعي خلال الفترة الحالية، والاكتفاء بالتواصل الهاتفي أو غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.

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