«مكافحة الأمراض» فرع سبها يتسلم شحنة مشغلات لأجهزة تحاليل «كورونا»

المركز الوطني لمكافحة الأمراض في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

تسلم فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في سبها، اليوم الجمعة، شحنة من مشغلات للأجهزة الخاصة بإجراء تحاليل للكشف عن فيروس «كورونا المستجد».

وتقدر شحنة المشغلات بنحو 200 اختبار، وباشر فنيي المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع لفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسبها بإجراء التحاليل للمسحات الموجودة فور وصول تسلم الشحنة.

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يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أبلغ ، أمس الخميس، عميد بلدية سبها، الشاوش غربال، بتوقفه خلال يومين عن إجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس «كورونا المستجد» في المدينة؛ وذلك نظرًا لقرب نفاذ المشغلات الخاصة بإجراء هذه التحاليل وهي «geneExpert» و«cartridge».

وقال المركز في بيان تلقته «بوابة الوسط» إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع لفرعه في سبها «بات غير قادر على إجراء جميع التحاليل المطلوبة للمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا ومخالطيهم، موضحًا حاجته إلى ما بين 10 إلى 13 ألف اختبار لكي يتمكن من تحديد الحالات المصابة، والحد من انتشار الوباء.