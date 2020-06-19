مركز سبها الطبي يشكو من عدم التزام المواطنين بخطة الطوارئ وإجراءات «كورونا»

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الجمعة 19 يونيو 2020, 07:58 مساء
مدخل مركز سبها الطبي. (تصوير: رمضان كرنفودة)

يشكو العاملون بمركز سبها الطبي من عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، وكذلك خطة الطوارئ التي اتخذتها إدارة المركز بخصوص تداعيات جائحة فيروس «كورونا».

وقال الناطق باسم المركز، محمد قرين لـ«بوابة الوسط» إن المركز منذ تسجيل الإصابة بفيروس «كورونا» في المدينة أعد خطة طوارئ للعمل بالمركز، تقضي بعدم استقبال أي حالة إلا الحالات الطارئة فقط، على أن تكون مصحوبة بمرافق واحد للمريض لكن المواطنين لا يلتزمون بهذه الإجراءات.

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وأضافت مديرة إدارة التمريض بمركز سبها الطبي، فاطمة مطير لـ«بوابة الوسط» أن إدارة المركز قلصت عدد العناصر الطبية حسب خطة الطوارئ الموضوعة للعمل في الأقسام الطبية. مشيرة إلى أن هناك بعض العناصر الطبية لم تغادر المركز وتعمل ليلا ونهارا منذ 23 يوما.

يشار إلى أن مركز سبها الطبي يعد أكبر مرفق صحي في المنطقة الجنوبية، حيث يقدم الخدمات الصحية والطبية لجميع مناطق الجنوب.

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