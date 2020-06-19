خروج 11 وحدة توليد غازية بمحطات جنوب طرابلس والرويس ومصراتة والخمس والزاوية

شعار الشركة العامة للكهرباء. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، خروج 11 وحدة توليد غازية بمحطات جنوب طرابلس والرويس ومصراتة والخمس والزاوية إلى جانب وحدتي توليد بخاريتين في مصراتة والزاوية؛ جراء انخفاض التردد للشبكة الكهربائية بسبب ارتفاع درجات الحرارة والطلب الكبير على الطاقة الكهربائية.

وقالت الشركة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن فرق الصيانة تعمل حاليا على إرجاع الوحدات على الشبكة الكهربائية.

وأشار البيان إلى أن وحدات التوليد الغازية تتأثر مباشرة بدرجات الحرارة؛ لأن كمية الهواء الداخلة للضاغط تقل بسبب تمدده بالحرارة وزيادة حجمه، ما يعني أن كل وحدة توليد غازية يقل إنتاجها بنسبة 20% ما يسبب زيادة في العجز مع ارتفاع درجات الحرارة.