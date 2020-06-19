دي مايو: سنطلق محادثات مع حكومة الوفاق وأطراف ليبية أخرى في الأيام المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 يونيو 2020, 06:16 مساء
وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو. (آكي)

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إنه سيطلق محادثات مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس خلال الأيام المقبلة وكذلك مع «أطراف ليبية أخرى لمحاولة التعبير عن المخاوف ليس فقط من إيطاليا وأوروبا، ولكن أيضا من المجتمع الدولي بأسره» حيال الأوضاع في ليبيا.

جاء تصريح دي مايو خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في أنقرة، اليوم الجمعة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأثناء حديثه بالمؤتمر الصحفي، أبدى دي مايو «قناعة بأن الحل السياسي للأزمة الليبية، إلى جانب كونه الحل الوحيد القابل للحياة، لا يزال ممكنا». موضحا أن «الخطوات التالية ستكون تشجيع الأطراف على التوصل إلى وقف لإطلاق النار وبدء حوار سياسي..».

كما شدد وزير الخارجية الإيطالي على ضرورة تعيين «ممثل دائم للأمم المتحدة إلى ليبيا في أقرب وقت» حتى لا تتحول ليبيا إلى «منطقة تهديد ضد أوروبا»، وضرورة دعم الحل السياسي انطلاقاً من «عملية برلين» بمساراتها الثلاثة.

وقال دي مايو: «نريد هدنة مستدامة في ليبيا» للمضي قدما في عملية السلام ومساعدة السلطات المحلية على معالجة الأوضاع الإنسانية هناك، لافتا إلى ضرورة العمل على نزع الألغام من المناطق السكنية في طرابلس ومحيطها التي خلفتها الحرب.

وشكر وزير الخارجية الإيطالي تركيا لوقوفها بجانب بلاده خلال أزمة «كورونا» في أصعب أيامها التي وصفها بالمحن، داعيا المجتمع الدولي إلى السعي لحل النزاع هناك وأن يكون هناك حراك دبلوماسي لدعم الشعب الليبي.

كما أكد دي مايو أن «هناك توافقا في الآراء» بين إيطاليا وتركيا بشأن ليبيا، داعيا إلى ضرورة فتح القنوات الدبلوماسية للتعامل بشكل مباشر وعلني بين الحكومات، لمعالجة كل القضايا الرئيسية الأمنية والاقتصادية والهجرة والتي يمكن معالجتها من خلال الحوار عبر القنوات الدبلوماسية البناءة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

القضاء الإسباني يرفض شكوى نيمار ويلزمه دفع ملايين إلى برشلونة
رياضة عالمية
دراسة تكشف وجود فيروس «كورونا المستجد» في مياه الصرف في إيطاليا منذ ديسمبر 2019
دولى
السراج يدعو إلى دعم دولي لإعادة بناء ليبيا كدولة ديمقراطية بنظام انتخابي شامل
ليبيا
بومبيو يندد بـ«أكاذيب» بولتون «الخائن»
دولى
تعرف على التعديلات الجديدة على قانون كرة القدم داخل الصالات 2020
رياضة محلية
«فيسبوك» يسحب إعلانات لحملة ترامب الانتخابية تتضمن رمزا نازيا
دولى
العدد 239 من جريدة «الوسط»: صراع أدوار يعمق الخلاف في المشهد الليبي.. وانتهاء ...
ليبيا
فلوسنا - (الحلقة 26) - هل ستفلس خطابات الضمان التركية بالبنوك الليبية؟
فيديو
تحذيرات من الآثار «المدمرة» للحجر على الأطفال
طب وصحة
التلفزيون المصري: وصول المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن
ليبيا
حومة: بحثنا في موسكو تطبيق «إعلان القاهرة» ومخرجات برلين
ليبيا
بولتون يتهم ترامب بالسعى للحصول على دعم صيني للفوز بولاية ثانية
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جون بولتون: ترامب غير مؤهل لمنصب الرئاسة