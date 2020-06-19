وزير الخارجية التركي: الديمقراطية والدبلوماسية هما أفضل أدوات للتعامل مع الأزمة الليبية

وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو. (أرشيفية: الإنترنت)

رأى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو أن «الديمقراطية والدبلوماسية هما أفضل أدوات للتعامل مع الأزمة الليبية»، معلنا أن بلاده ستواصل التعاون مع إيطاليا من أجل سلام دائم هناك، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

جاء تصريح أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو الذي زار أنقرة اليوم الجمعة.

وقال وزير الخارجية التركي خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الإيطالي: «نحن نعمل معًا ونعتقد حقا أن التعاون هو المفتاح» للوصول إلى حل للأزمة الليبية، مشيدا بما اعتبره عدم وقوفها إلى جانب القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وأضاف أوغلو قائلا: «نحن ممتنون لإيطاليا لعدم دعمها للجنرال الانقلابي خليفة حفتر في ليبيا، على العكس مما فعل العديد من الدول الأخرى». وأردف: «نؤمن بأن إيطاليا ستدعمنا في ليبيا دائما».

وأكد أن «إيطاليا شريك استراتيجي، سنعزز التجارة معه، والتي سنواصل العمل معها في المستقبل القريب» و«سنبذل قصارى جهدنا لزيادة حجم تبادلنا التجاري، مع إيطاليا، التي تمتلك مكانة بنّاءة في منطقة شرق البحر المتوسط».

وأعرب وزير الخارجية التركي عن استعداد بلاده «للتعاون مع إيطاليا للسماح للمنطقة أن تكون على المدى الطويل، مكانا للتعاون وليس للصراعات».