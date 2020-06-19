رئيس البعثة الأوروبية يعرب عن انزعاجه إزاء «الاحتجاز التعسفي» للناشط خالد السكران

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 يونيو 2020, 04:34 مساء
الناشط المدني خالد السكران، (أرشيفية: الإنترنت)

عبر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، آلان بوجيا، اليوم الجمعة، عن قاقله ازاء اعتقال الناشط المدني، خالد السكران «واحتجازه التعسفي في بنغازي»، بحسب ما نشرته البعثة الأوروبية لدى ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك».

ودعا بوجيا السلطات المعنية إلى احترام حقوق السكران وحرياته الأساسية، «ما يتطلب اخضاعه لاجراءات قضائية فورية أو أن يطلق سراحه حالا».

وقال بوجيا «إننا نتابع باستمرار جميع حالات الانتهاكات بحق النشطاء وأعضاء المجتمع المدني في ليبيا».

واستدعت جهة أمنية قبل أكثر من أسبوع، الناشط المدني، خالد السكران ولم يعد منذ ذلك الوقت إلى بيته، على ما أفاد أصدقاء للسكران «بوابة الوسط».

اقرأ أيضا: نشطاء ومثقفون يطالبون «الاستخبارات العسكرية» في بنغازي بإطلاق خالد السكران

وطالب كتاب ونشطاء ومثقفون ومدونون، جهاز الاستخبارات العسكرية بمدينة بنغازي بضرورة «الالتزام بصريح القانون، وإطلاق الناشط والمدون، خالد السكران، بشكل فوري دون قيد أو شرط».

كما أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الخميس، عن انزعاجها من استمرار اعتقال واحتجاز الناشط المدني، خالد سكران في بنغازي منذ أسبوع، مرجحة أن يكون احتجازه «بسبب نشاطه السلمي».

وفي 16 يونيو، نددت المنظمة الليبية للإعلام المستقل باعتقال المدون والناشط المدني، خالد موسى السكران، من قبل الاستخبارات العسكرية في مدينة بنغازي، معتبرة أن اعتقاله يعد «إخفاءً قسريًّا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

القضاء الإسباني يرفض شكوى نيمار ويلزمه دفع ملايين إلى برشلونة
رياضة عالمية
دراسة تكشف وجود فيروس «كورونا المستجد» في مياه الصرف في إيطاليا منذ ديسمبر 2019
دولى
السراج يدعو إلى دعم دولي لإعادة بناء ليبيا كدولة ديمقراطية بنظام انتخابي شامل
ليبيا
بومبيو يندد بـ«أكاذيب» بولتون «الخائن»
دولى
تعرف على التعديلات الجديدة على قانون كرة القدم داخل الصالات 2020
رياضة محلية
«فيسبوك» يسحب إعلانات لحملة ترامب الانتخابية تتضمن رمزا نازيا
دولى
العدد 239 من جريدة «الوسط»: صراع أدوار يعمق الخلاف في المشهد الليبي.. وانتهاء ...
ليبيا
فلوسنا - (الحلقة 26) - هل ستفلس خطابات الضمان التركية بالبنوك الليبية؟
فيديو
تحذيرات من الآثار «المدمرة» للحجر على الأطفال
طب وصحة
التلفزيون المصري: وصول المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن
ليبيا
حومة: بحثنا في موسكو تطبيق «إعلان القاهرة» ومخرجات برلين
ليبيا
بولتون يتهم ترامب بالسعى للحصول على دعم صيني للفوز بولاية ثانية
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جون بولتون: ترامب غير مؤهل لمنصب الرئاسة