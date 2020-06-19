عميد «بلدي تاجوراء» يطالب الأهالي بدعم إجراء الانتخابات البلدية

بلدية تاجوراء، (أرشيفية: الإنترنت)

دعا عميد المجلس البلدي تاجوراء حسين بن عطية الأهالي إلى دعم إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، والاستعداد لها، وتذليل الصعاب أمامها.

وقال بن عطية، أن المواطنين هم الداعمون الحقيقيون للدولة المدنية، مكملا: «أدعم الانتخابات البلدية ليتمكن الجميع من المساهمة في خدمة أهله وناسه، وليعلموا حجم التحديات والمصاعب والمشكلات والهموم التي تواجه البلدية»، حسب بيان نقلته البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وبشأن الانتخابات البلدية أيضا، سبق أن طالب المجلس البلدي زليتن بالإسراع في عقد الانتخابات التجديدية لمجلس البلدية، وفقا لقانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية والضوابط المنظمة لانتخابات المجالس البلدية، في خطاب مرسل إلى رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، بتاريخ 9 يونيو الجاري.

وأوضح المجلس أنه يتقدم بهذا الخطاب «ترسيخا لمبدأ التداول السلمي الديمقراطي للسلطة»، وعملا بأحكام القانون رقم 59 للعام 2012، الخاص بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.