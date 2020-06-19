دي مايو: الأزمة الليبية غير مسبوقة عالميا.. ولا يمكننا تحمل المزيد من التصعيد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 يونيو 2020, 03:09 مساء
وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو ونظيره التركي تشاويش أوغلو، (أرشيفية: حساب الوزير الإيطالي على فيسبوك)

وصف وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو الصراع في ليبيا «بالأزمة العالمية غير المسبوقة»، داعيا إلى «التغلب عليها»، وعقب: «لا يمكننا تحمل المزيد من التصعيد».

وأشار دي مايو إلى أنه سيتحدث مع الوزير التركي تشاويش أوغلو، بشأن الوضع في ليبيا، خلال زيارته اليوم الجمعة إلى أنقرة، و«الأولوية إنهاء الصراع»، حسب ما كتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يذكر أن الزيارة كان مقررا إجراؤها يوم الأربعاء الماضي، استجابة لدعوة وزارة الخارجية التركية، إلا أنها تأجلت، وذلك على خفلية زيارة مفاجأة لـ«أوغلو» إلى طرابلس في اليوم نفسه.

وقالت وزارة الخارجية الايطالية، في بيان صباح اليوم، إن جدول أعمال الزيارة يتضمن بالإضافة للأزمة الليبية «العلاقات الثنائية، والعلاقات بين تركيا والاتحاد الاوروبي، والوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بومبيو يندد بـ«أكاذيب» بولتون «الخائن»
دولى
تعرف على التعديلات الجديدة على قانون كرة القدم داخل الصالات 2020
رياضة محلية
«فيسبوك» يسحب إعلانات لحملة ترامب الانتخابية تتضمن رمزا نازيا
دولى
العدد 239 من جريدة «الوسط»: صراع أدوار يعمق الخلاف في المشهد الليبي.. وانتهاء ...
ليبيا
فلوسنا - (الحلقة 26) - هل ستفلس خطابات الضمان التركية بالبنوك الليبية؟
فيديو
تحذيرات من الآثار «المدمرة» للحجر على الأطفال
طب وصحة
التلفزيون المصري: وصول المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن
ليبيا
حومة: بحثنا في موسكو تطبيق «إعلان القاهرة» ومخرجات برلين
ليبيا
بولتون يتهم ترامب بالسعى للحصول على دعم صيني للفوز بولاية ثانية
دولى
فرنسا: استمرار دعم تركيا حكومة الوفاق يقترن بسلوك عدائي وغير مقبول
ليبيا
الحاسي: 15 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال أقل من 72 ساعة.. والوضع الوبائي غير مستقر
ليبيا
هل تكون كيم يو جونغ الشقيقة الصغرى لزعيم كوريا الشمالية وريثة محتملة له؟
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جون بولتون: ترامب غير مؤهل لمنصب الرئاسة