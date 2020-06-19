دي مايو: الأزمة الليبية غير مسبوقة عالميا.. ولا يمكننا تحمل المزيد من التصعيد

وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو ونظيره التركي تشاويش أوغلو، (أرشيفية: حساب الوزير الإيطالي على فيسبوك)

وصف وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو الصراع في ليبيا «بالأزمة العالمية غير المسبوقة»، داعيا إلى «التغلب عليها»، وعقب: «لا يمكننا تحمل المزيد من التصعيد».

وأشار دي مايو إلى أنه سيتحدث مع الوزير التركي تشاويش أوغلو، بشأن الوضع في ليبيا، خلال زيارته اليوم الجمعة إلى أنقرة، و«الأولوية إنهاء الصراع»، حسب ما كتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يذكر أن الزيارة كان مقررا إجراؤها يوم الأربعاء الماضي، استجابة لدعوة وزارة الخارجية التركية، إلا أنها تأجلت، وذلك على خفلية زيارة مفاجأة لـ«أوغلو» إلى طرابلس في اليوم نفسه.

وقالت وزارة الخارجية الايطالية، في بيان صباح اليوم، إن جدول أعمال الزيارة يتضمن بالإضافة للأزمة الليبية «العلاقات الثنائية، والعلاقات بين تركيا والاتحاد الاوروبي، والوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط».