مصر تتطلب اجتماعا طارئا لوزراء الجامعة العربية بشأن ليبيا

الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، (أرشيفية: أ ش أ)

صرح الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، اليوم الجمعة، بأن مصر تقدمت إلى الأمانة العامة؛ لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث تطورات الأوضاع فى ليبيا، عبر وسائل الاتصال المغلقة.

وأشار زكي إلى أنه يجرى حاليا التنسيق مع سلطنة عمان، التي ترأس الدورة الحالية، لتحديد موعد الاجتماع، والمتوقع أن يكون خلال الأسبوع المقبل، بعد أن حصل الطلب المصري علي التأييد المنصوص عليه في النظام الداخلي من جانب عدة دول، حسب تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ويوم الثلاثاء الماضي، دعت الجامعة، على لسان أمينها العام، إلى استئناف المسار السياسي، منددة بتدخل تركيا في الشأن الليبي، وجلبها «مقاتلين وإرهابيين أجانب إلى الأراضي الليبية».

واعتبر زكي أن إعلان القاهرة الذي أطلقه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي «يفتح الباب أمام فرص التسوية السياسية التي ينشدها الجميع في ليبيا، والجامعة العربية أيضا بشكل أساسي، منذ بداية الأعمال العسكرية».

وأمس الخميس، أصدرت الأمانة العامة للجامعة بيانا مرحبا بعودة العمال المصريين «الذين كانوا محتجزين في ليبيا» إلى الأراضي المصرية، مشيدة بـ«الدور الذي اضطلعت به حكومة الوفاق في تعاملها الحازم والسريع مع الجريمة».