نورلاند والعقوري يتفقان على أهمية مشاركة الأطراف الليبية في الحوار السياسي والأمني

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 يونيو 2020, 01:50 مساء
السفارة الأميركية في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

بحث السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب يوسف العقوري، التطورات الراهنة في ليبيا.

واتفقا على «الحاجة الملحة إلى مشاركة جميع الأطراف بشكل فعال في الحوار السياسي والأمني الذي تقوده الأمم المتحدة؛ للدفع قدما بالسلام والاستقرار والسيادة في ليبيا، وإنهاء التدخل الأجنبي في الشأن الليبي»، حسب بيان السفارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعي.

اقرأ أيضا: السفير الأميركي يدعو إلى التفاوض «بحسن نية» عبر لجنة «5+5»

وعلى مدار الأيام الأخيرة، أجرى السفير الأميركي اتصالات عدة مع سياسيين وممثلين لمكونات اجتماعية، إذ التقى عبر دوائر الاتصال المغلقة، ممثلين عن المجلس الأعلى للأمازيغ، يوم الإثنين الماضي.

وخلال اللقاء، أكد نورلاند دعم بلاده الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتعزيز الحوار السياسي الشامل بين مكونات الشعب الليبي، مشددًا على أن هذه الجهود لا يمكن أن تكون ناجحة وشرعية إلا بمشاركة مجدية من المجتمعات الأصلية والعرقية في ليبيا، بما في ذلك الأمازيغ والتبو والطوارق الليبيون.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بومبيو يندد بـ«أكاذيب» بولتون «الخائن»
دولى
تعرف على التعديلات الجديدة على قانون كرة القدم داخل الصالات 2020
رياضة محلية
«فيسبوك» يسحب إعلانات لحملة ترامب الانتخابية تتضمن رمزا نازيا
دولى
العدد 239 من جريدة «الوسط»: صراع أدوار يعمق الخلاف في المشهد الليبي.. وانتهاء ...
ليبيا
فلوسنا - (الحلقة 26) - هل ستفلس خطابات الضمان التركية بالبنوك الليبية؟
فيديو
تحذيرات من الآثار «المدمرة» للحجر على الأطفال
طب وصحة
التلفزيون المصري: وصول المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن
ليبيا
حومة: بحثنا في موسكو تطبيق «إعلان القاهرة» ومخرجات برلين
ليبيا
بولتون يتهم ترامب بالسعى للحصول على دعم صيني للفوز بولاية ثانية
دولى
فرنسا: استمرار دعم تركيا حكومة الوفاق يقترن بسلوك عدائي وغير مقبول
ليبيا
الحاسي: 15 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال أقل من 72 ساعة.. والوضع الوبائي غير مستقر
ليبيا
هل تكون كيم يو جونغ الشقيقة الصغرى لزعيم كوريا الشمالية وريثة محتملة له؟
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جون بولتون: ترامب غير مؤهل لمنصب الرئاسة