انتشال جثمانين لمهاجرين على شاطئ صبراتة

فردان بالهلال الأحمر فرع صبراتة ينتشلان جثمان مهاجر على شاطئ المدينة، 19 يونيو 2020، (صفحة الجمعية على فيسبوك)

أعلنت جمعية الهلال الأحمر، اليوم الجمعة، اكتشاف جثمانين على شاطئ مدينة صبراتة.

وانتشل أفراد الهلال الأحمر فرع صبراتة الجثمانين، الذين يعودان لمهاجرين غير شرعيين، حسب بيان الأمانة العامة للجمعية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأمس الخميس، أنقذت سفينة إنسانية تابعة لمنظمة «سي ووتش» الألمانية غير الحكومية، نحو 100 مهاجر قبالة سواحل ليبيا، بينهم نساء وقصر.

وقالت المنظمة الألمانية، إن سفينة «سي ووتش 3» قدمت خلال الساعات الماضية المساعدة لزورق على بعد 29 ميلا بحريا قبالة الساحل الليبي.