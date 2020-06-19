تدمير محطات وقود غير شرعية بين الزاوية وبئر الغنم

الدخان يتصاعد ممن صهريج وقود مدمر كان يستخدم في التهريب بمنطقة الزاوية، 19 يونيو 2020، (تصوير: بشير عبدالنبي)

دمرت قوة تابعة لغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية عدة محطات وقود غير شرعية معدة للتهريب، بين مدينة الزاوية وبئر الغنم، المعروفة بمنطقة «T»، باستخدام القذائف الصاروخية.

كما استهدفت أيضا صهاريج وقود مهربة من مصفاة الزاوية النفطية إلى الأراضي التونسية، ومناطق الجنوب.

جاء ذلك خلال مداهمة هذه القوة «أوكار عصابات تهريب الوقود»، أمس الخميس، حسب بيان للغرفة.

وأشار البيان إلى إن العملية «إنذار لكل الخارجين عن القانون وفي العمليات القادمة ستتخذ إجراءات أكثر صرامة للفضاء على المفسدين».

استهداف صهريج آخر للمهربين خلال مداهمة قوة تابعة للعمليات المشتركة بالمنطقة الغربية.

محطة وقود غير شرعية في المنطقة بين الزاوية وبئر الغنم

آثار استهداف المحطة بالقذائف الصاروخية

صهريج آخر للمهربين مدمر

آثار استهداف المحطة غير الشرعية بالقذائف

سيارة شحن وقود مملوكة لمهربين مدمرة على الطريق قرب الزاوية