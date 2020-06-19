«النهر الصناعي»: بدء عودة المياه إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 يونيو 2020, 12:21 مساء
شعار جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة «الحساونة – سهل الجفارة»، بدء عودة المياه تدريجيا إلى شبكة مياه مدينة طرابلس مع استمرار الزيادة التدريجية لمعدلات التدفق للمياه.

وأرجع الجهاز انقطاع المياه عن العاصمة صباح أمس الخميس إلى إجراء أعمال صيانة واستكمال اختبارات التشغيل لصمام التحكم في التدفق بالمسار الأوسط، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشار إلى خفض معدلات ضخ المياه، على أن تبدأ في العودة إلى طبيعتها منذ ليل الأمس، وصباح اليوم، مؤكدا أن أعمال الصيانة، ستسهم في إعادة ضخ المياه عبر المسار الأوسط ورفع معدلات تدفق، وتحسين التغذية الواصلة إلى شبكة طرابلس.

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