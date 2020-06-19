الأزمة الليبية وشرق المتوسط ضمن أجندة زيارة دي مايو إلى أنقرة

وزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو ونظيره الإيطالي لويغي دي مايو، (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت وزارة الخارجية الايطالية الملفات التي سيناقشها الوزير لويغي دي مايو خلال لقائه نظيره التركي تشاووش أوغلو في أنقرة اليوم الجمعة.

وقالت إن جدول أعمال الزيارة يتضمن «العلاقات الثنائية، والأزمة الليبية، والعلاقات بين تركيا والاتحاد الاوروبي، والوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط»، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

يذكر أن الزيارة كان مقررا إجراؤها يوم الأربعاء الماضي، استجابة لدعوة وزارة الخارجية التركية، إلا أنها تأجلت، وذلك على خفلية زيارة مفاجأة لـ«أوغلو» إلى طرابلس في اليوم نفسه.

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ووفق الخارجية التركية، سيتم خلال الزيارة، بحث العلاقات الثنائية بين تركيا وإيطاليا وعملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية الحالية، بالإضافة إلى مكافحة جائحة فيروس «كورونا» المستجد.