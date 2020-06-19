تدريب 20 طبيبا على معدات جراحة العظام الحديثة في «طرابلس الجامعي»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 يونيو 2020, 10:10 صباحا
جانب من ورشة لتدريب أطباء العظام بمستشفى طرابلس الجماعي، 18 يونيو 2020، (صحة الوفاق)

نظم قسم جراحة العظام والكسور في مستشفى طرابلس الجامعي، ورشة عمل لتدريب 20 طبيبا ومتخصصا من العاملين في أقسام جراحة العظام بمختلف المستشفيات والمراكز الطبية العامة حول الاستخدام الأمثل لمعدات جراحة العظام الحديثة.

وقدم رئيس قسم جراحة العظام بالمستشفى الدكتور صالح بومهارة، شرحا للمتدربين حول استخدام الأجهزة والمعدات الجراحية، وفتح المجال أمام المشاركين باستخدام المعدات خلال إجراء العملية، حسب بيان وزارة الصحة في حكومة الوفاق على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

وقال بومهارة إن هذه الورشة التدريبية ستسهم بشكل جيد في الرفع من كفاءة العاملين بأقسام جراحة العظام بالمستشفيات ونجاح العمليات الجراحية داخل القطاع العام.

يذكر أن وزارة الصحة أمدت المستشفى وعددا من المستشفيات والمراكز التخصصية بمعدات حديثة لجراحة العظام، ضمن خطة الوزارة الداعمة للخدمات الطبية التي يقدمها القطاع الصحي العام.

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