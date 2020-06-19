ستولتنبرغ يؤكد دعم «ناتو» تنفيذ قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

أمين حلف شمال الأطلسي في مؤتمر صحفي ببروكسل، 13 فبراير 2020 (ا ف ب)

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي «ناتو»، ينس ستولتنبرغ، إن الحلف يدعم تنفيذ قرار الأمم المتحدة بشأن فرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي بعد اجتماع وزراء دفاع الحلف، أمس الخميس، «نحن لا ندعم فقط تنفيذ قرار حظر توريد الأسلحة، بل ندعم أيضا جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي عن طريق التفاوض للصراع».

وخلال المؤتمر نفسه، أعلن ستولتنبرغ، فتح تحقيق بشأن الحادثة التي نددت بها فرنسا «مع سفن تركية خلال عملية تدقيق بموجب حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا»، موضحا أن «السلطات العسكرية لحلف الأطلسي ستحقق بهدف توضيح الوضع»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأعلنت وزارة الجيوش الفرنسية، أمس الأربعاء، أن سفينة فرنسية تشارك في مهمة لحلف شمال الأطلسي «ناتو» في البحر المتوسط تعرضت مؤخرا لعمل «عدواني للغاية» من قبل زوارق تركية، منددة بمسألة «بالغة الخطورة» مع أنقرة، الشريك في الحلف.