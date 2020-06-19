غرفة إدارة الأزمة التابعة لـ«الوفاق» تناقش تطبيق حظر التجول

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 يونيو 2020, 01:54 صباحا
اجتماع الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة الخاصة بمكافحة فيروس «كورونا»، 18 يونيو 2020. (داخلية الوفاق)

ترأس مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، ورئيس الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» التابعة لحكومة الوفاق، عميد محمد المداغي، الخميس، للغرفة الرئيسية لمكافحة فيروس «كورونا»؛  لمناقشة قرار المجلس الرئاسي بشأن حظر التجول، وإجراءات وخطط الغرفة الاحترازية للوقاية من الفيروس.

وشدد المداغي خلال الاجتماع، على ضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ووضعها موضع التنفيذ، مؤكدًا استعداد الأجهزة الأمنية لتنفيذ هذا القرار، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الداخلية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ومطالب المداغي بضرورة معاملة المواطنين «معاملة حسنة في الاستقافات وفق القانون، وعدم التهاون مع مخترقي حظر التجول، مثمنًا جهود أجهزة الأمن في حفظ الأمن وتطبيق قرار الحظر. واستمع مساعد وكيل وزارة الداخلية إلى شروح من قبل أعضاء الغرفة حول أخر المستجدات حول الوضع الوبائي، والاستعدادات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية في تنفيذ قرار حظر التجول.

وأصدر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، الأربعاء، القرار رقم 404 بشأن بتمديد حظر التجول من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، لمدة عشرة أيام تبدأ من الخميس، وأشار القرار إلى تطبيق حظر كامل 24 ساعة خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع يمنع خلالهما التنقل بين المدن.

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