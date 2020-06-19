اللجنة الطبية التابعة لـ«الموقتة»: 3 إصابات جديدة بـ«كورونا» والحصيلة ترتفع في بنغازي إلى 12

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 يونيو 2020, 01:32 صباحا
نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية أحمد الحاسي، في مؤتمر للجنة، 31 مايو 2020. (الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للجنة العليا لمجابهة جائحة «كورونا المستجد» بالحكومة الموقتة، الخميس، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة.

وقالت اللجنة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الحالات توزعت بواقع حالتين جديدتين بمدينة بنغازي وحالة جديدة بمدينة البريقة، مشيرة إلى تحول الحالات الثلاث إلى مستشفى الهواري العام.

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وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في مدينة بنغازي إلى 12 حالة، حسب بيان اللجنة الطبية.

يشار إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية لمصابي فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 510 إصابات بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، 10 حالات جديدة، فيما ارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 81 شخصًا بعد تسجيل شفاء ثلاث أشخاص.

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