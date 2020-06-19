عقيلة صالح والسفيرة الفرنسية يؤكدان على ضرورة استئناف الحوار السياسي وفق مخرجات برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 يونيو 2020, 12:50 صباحا
عقيلة صالح والسفيرة الفرنسية لدى ليبيا. (مجلس النواب)

أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، وسفيرة فرنسا لدى ليبيا، بياتريس لو فرابير دو هيلين، على أن «الحل في ليبيا سياسي»، وطالبا بـ«وجوب استئناف الحوار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع عقيلة صالح مع دوهيلين، مساء الخميس، تناول  تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة، إلى جانب سبل إنهاء الأزمة الليبية، ودعم وقف إطلاق النار، ووقف التدخلات الخارجية، حسب تصريحات للناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، نقلها موقع المجلس الإلكتروني.

اقرأ أيضا السيسي يعلن مبادرة «إعلان القاهرة» لحل الأزمة الليبية باتفاق بين عقيلة صالح وحفتر (فيديو)

وقال بليحق إن الطرفان أكدا كذلك على ضرورة وقف «التدخلات الخارجية، ووقف تدفق الأسلحة والمرتزقة، واحترام السيادة الليبية، والتوزيع المنصف والعادل لموارد البلاد»، لافتًا إلى دعم السفيرة الفرنسية لـ«مجهودات القاهرة لإنهاء الأزمة الليبية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فيسبوك» يسحب إعلانات لحملة ترامب الانتخابية تتضمن رمزا نازيا
دولى
التلفزيون المصري: وصول المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن
ليبيا
حومة: بحثنا في موسكو تطبيق «إعلان القاهرة» ومخرجات برلين
ليبيا
بولتون يتهم ترامب بالسعى للحصول على دعم صيني للفوز بولاية ثانية
دولى
فرنسا: استمرار دعم تركيا حكومة الوفاق يقترن بسلوك عدائي وغير مقبول
ليبيا
الحاسي: 15 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال أقل من 72 ساعة.. والوضع الوبائي غير مستقر
ليبيا
هل تكون كيم يو جونغ الشقيقة الصغرى لزعيم كوريا الشمالية وريثة محتملة له؟
دولى
رئيس وزراء بريطانيا يتعرض لحادث مروري بعد جلسة البرلمان «فيديو»
دولى
مصر .. شفاء أكبر معمرة دخلت مستشفيات العزل جراء جائحة «كوفيد-19»
عربى
واشنطن تفرض عقوبات على بشار الأسد وزوجته أسماء
عربى
سبع دول مرشحة لشغل خمسة مقاعد في مجلس الأمن.. بينها بلدان من أفريقيا
دولى
بنود عقد ميسي الجديد في برشلونة
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحذيرات من الآثار «المدمرة» للحجر على الأطفال