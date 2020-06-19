عقيلة صالح والسفيرة الفرنسية يؤكدان على ضرورة استئناف الحوار السياسي وفق مخرجات برلين

عقيلة صالح والسفيرة الفرنسية لدى ليبيا. (مجلس النواب)

أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، وسفيرة فرنسا لدى ليبيا، بياتريس لو فرابير دو هيلين، على أن «الحل في ليبيا سياسي»، وطالبا بـ«وجوب استئناف الحوار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع عقيلة صالح مع دوهيلين، مساء الخميس، تناول تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة، إلى جانب سبل إنهاء الأزمة الليبية، ودعم وقف إطلاق النار، ووقف التدخلات الخارجية، حسب تصريحات للناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، نقلها موقع المجلس الإلكتروني.

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وقال بليحق إن الطرفان أكدا كذلك على ضرورة وقف «التدخلات الخارجية، ووقف تدفق الأسلحة والمرتزقة، واحترام السيادة الليبية، والتوزيع المنصف والعادل لموارد البلاد»، لافتًا إلى دعم السفيرة الفرنسية لـ«مجهودات القاهرة لإنهاء الأزمة الليبية».