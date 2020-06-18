«مكافحة الأمراض»: 10 إصابات جديدة بـ«كورونا» وشفاء 3 حالات

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 510 حالات، بعدما أحصي 10 حالات إضافية، اليوم، كما ارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 81 شخصًا بعد تسجيل شفاء ثلاث حالات.

وقال المركز في بيان، إنه تسلم، اليوم، 1358عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، موزعة بواقع 293 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و23 من مختبر المستشفى الجامعي طرابلس، و22 من مختبر فرع المركز الوطني سبها، و402 من مختبر مركز بنغازي الطبي.

كما تسلم المركز 433 عينة من مختبر مستشفى الكويفية، و58 من مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية، و100 من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و27 من مختبر فرع المركز الوطني مصراتة.

ولفت مركز مكافحة الأمراض أن نتائج التحاليل أثبتت سلبية 1348عينة بينها ثلاث حالات تماثلن للشفاء، وإيجابية عشر عينات موزعة بواقع ست حالات جديدة، وحالة مخالطين وثلاث حالات قادمة من الجنوب.