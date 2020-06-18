نشطاء ومثقفون يطالبون «الاستخبارات العسكرية» في بنعازي بإطلاق خالد السكران

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 يونيو 2020, 11:03 مساء
الناشط المدني خالد السكران، (أرشيفية: الإنترنت)

طالب كتاب ونشطاء ومثقفون ومدونون، اليوم الخميس، جهاز الاستخبارات العسكرية بمدينة بنغازي بضرورة «الالتزام بصريح القانون، وإطلاق الناشط والمدون، خالد السكران، بشكل فوري دون قيد أو شرط».

واستدعت جهة أمنية قبل أكثر من أسبوع، الناشط والمدون، خالد السكران، ولم يعد منذ ذلك الوقت إلى بيته، على ما أفاد أصدقاء للسكران «بوابة الوسط».

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وأكد النشطاء في بيان، أنه «لا يمكن  بحال من الأحوال، السماح باعتقال المواطنين نتيجة لآرائهم السياسية، ودون التصريح أو الكشف عن أسباب اعتقالهم، بما يكفله القانون، وكذلك لعدم اختصاص جهة القبض»، وأضافوا «السيد خالد مدون  له اهتمامات خيرية واسعة أكثر منها سياسية، ولذلك أمثاله يجب أن يكرموا لا أن يسجنوا».

وهذه ثاني عملية ضبط بحق الناشط خالد السكران بعد القبض عليه في يناير الماضي، من قبل جهاز الأمن الداخلي في بنغازي، قبل أن يفرج عنه بعد 24 ساعة من احتجازه ووضع اسمه ضمن الممنوعين من السفر. ولم يتم تبليغ السكران بذلك الإجراء إلا عندما حاول السفر من مطار بنينا الدولي في 22 يناير 2020 ومنعته السلطات الأمنية من السفر.

.. وأيضا المنظمة الليبية للإعلام المستقل تندد باعتقال المدون والناشط خالد السكران

كما طالب البيان وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة بتحمل مسؤوليتها بحماية المدنين، وحماية حقهم في التعبير المكفول بموجب الإعلان الدستوي والعهود والمواثيق الدولية، وجددوا في نفس الوقت المطالبة بالكشف عن «مصير كل المختفيين أو المسجونيين قسرًا دون تهم محددة، في كامل البلاد».

وحمل البيان توقيع كل من:
- إدريس الطيب
- جابر العبيدي
- إدريس القائد
- محمد الجارح
- خيرية حفالش
- بشير زعبية
- نيفين الباح
- حسني بي
- أحمد الشركسي
- صالح الحاراتي
- مصباح الورفلي
- حنان المقوب
- أحمد كويري
- عاطف الأطرش
- منصور عاطي
- عادل الحاسي
- عبدالعاطي حسين
- حسام العمروني
- عون بوسريرة
- عبدالجليل الغمق
- محمد عبد الونيس
- عبدالقادر العقوري

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