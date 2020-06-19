سلبية نتائج تحليل «كورونا» لحالة اشتباه في الواحات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 يونيو 2020, 12:17 صباحا
فنية في مختبر خلال تحليل عينات خاصة بفيروس «كورونا»، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا» فرع الواحات، الخميس، سلبية نتيجة تحليل «كورونا» لحالة اشتبه بإصابتها بالفيروس، وذلك بعد فحصها مختبريًا في المختبر المختص بالكشف عن الحالات المشتبه بها بالمنطقة الشرقية.

وأكدت اللجنة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الحالة خاضعة لإجراءات الحجر الصحي حسب توصيات الفريق الطبي المختص.

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وحضت اللجنة المواطنين على ضرورة التبليغ عن أي حالة قادمة من خارج المنطقة خصوصًا من المناطق الموبوءة حتى تتمكن من اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، كما دعت المواطنين إلى ضرورة تطبيق مبدأ «البعد الاجتماعي» بشكل قطعي خلال الفترة الحالية، والاكتفاء بالتواصل الهاتفي أو غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.

كما طالبت كذلك بالحد من المناسبات الاجتماعية والتقنين قدر المستطاع من «الأفراح واللمات الاجتماعية وغيرها..»، ودعت المواطنين إلى ضرورة التعامل مع الوباء على أساس أنه «حقيقة وليس افتراء».

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