الثني يصدر تعليمات للبدء في إجراءات صيانة محطة طبرق لتحلية المياه

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 يونيو 2020, 04:56 مساء
اجتماع الثني ومسؤولي بلدية طبرق والحكومة لبحث صيانة محطة تحلية المياه بطبرق. (الحكومة الموقتة)

أصدر رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، تعليمات للجهات المختصة من أجل البدء الفوري في إجراءات صيانة محطة طبرق لتحلية مياه البحر، وتوفير كافة احتياجاتها التشغيلية.

جاء ذلك خلال اجتماع الثني، الثلاثاء، مع كل من عضو مجلس النواب عن طبرق، الصالحين عبدالنبي، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ورئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية، المهندس عوض الدرسي، ومدير محطة تحلية مياه الشرب طبرق، محمد رزق.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية طبرق إن الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي ناقش سير العمل بمحطة طبرق للتحلية، وأبرز المشاكل التي تواجه عملها كونها تحتاج للصيانة العاجلة.

وأكد الثني ضرورة دراسة مشروع الصيانة وكافة متطلبات التحلية تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء لإصدار قرار بشأن المباشرة الفورية في أعمال الصيانة للمحطة التي من شأنها المساهمة في حل مشكلة شح المياه ببلدية طبرق.

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