رئيس اللجنة الاستشارية الطبية بطبرق يوصي بإغلاق حدود البلدية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 18 يونيو 2020, 04:28 مساء
رئيس اللجنة الطبية الاستشارية بطبرق، الدكتور فرج الجالي. (الإنترنت)

أوصى رئيس اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق، الدكتور فرج الجالي، رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، ومدير الأمن، ورئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا في المدينة بضرورة إغلاق الحدود الإدارية للبلدية وتطبيق حظر عاجل داخل المدينة، تجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المكتب الإعلامي للجنة الاستشارية الطبية في طبرق، اليوم الخميس، إن الجالي «أكد على ضرورة إغلاق الحدود الخاصة لبلدية طبرق بالقوة قبل وقوع كارثة لا يحمد عقباها وخاصة على القادمين من الجنوب بؤرة المرض وعدم استثناء أي مواطن للدخول لطبرق».

وأضاف المكتب الإعلامي أن الجالي دعا اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا بطبرق والمجلس التسييري للبلدية إلى «النظر بجدية إلى هذه التوصية، مؤكدًا أن الوضع أصبح في غاية الخطورة وقد يخرج الوضع عن السيطرة ويصبح كارثيا إذا لم يتم تطبيق الحظر، وستكون سلامة المواطنين مهددة بصورة كبيرة».

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وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 500، بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض 16 إصابة إضافية، الخميس، فيما زاد عدد المتعافين من الفيروس إلى 78 شخصًا بعد تسجيل تماثل حالتين للشفاء.

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