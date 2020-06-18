هيئة السلامة الوطنية تحذر من وجود ألغام بالمنطقة القريبة من مصنع 51 جنوب بني وليد

مدينة بني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)

حذر فرع هيئة السلامة الوطنية في بني وليد، أهالي البلدية من الاقتراب من المنطقة القريبة من «مصنع 51» الواقعة جنوب المدينة بسبب وجود ألغام أرضية وانتشار مخلفات حربية غير متفجرة.

وقال مصدر من هيئة السلامة الوطنية فرع بني وليد لـ«بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إن المنطقة القريبة من «مصنع 51» جنوب بني وليد «تعتبر منطقة خطرة جدا وغير آمنة، ويتوقع وجود عدد من الألغام الأرضية بها».

وأضاف المصدر أن المنطقة تحتوي أيضا على عدد كبير من القذائف ومخلفات الحرب غير المتفجرة، والتي قد تتسبب في أضرار بشرية حال إهمالها.

وأشار المصدر إلى أن هناك فريقا من هيئة السلامة الوطنية سيتابع عملية حصر وتجميع المخلفات تمهيدا للتخلص منها بالطرق المتبعة من قبل أعضاء الهيئة، مطالبا الأهالي بضرورة عدم مساس أي أجسام غريبة يتم العثور عليها في مناطق وأودية بني وليد.