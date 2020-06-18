ارتفاع الدولار في السوق الموازية

أسعار العملات الدولية الرئيسية في السوق الموازية. (بوابة الوسط)

سجل سعر صرف الدولار ارتفاعا أمام الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازية اليوم الخميس.

وارتفع الدولار إلى 5.82 دينار، بزيادة أربعة قروش، مقابل 5.78 دينار آخر سعر سجله أمس الإثنين، وفق متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما زاد سعر صرف اليورو إلى 6.40 دينار، مقابل 6.35 دينار، والجنيه الاسترليني إلى 7.23 دينار دينار، مقابل 7.18 دينار خلال الفترة نفسها.

كذلك ارتفعت العملتان التركية والتونسية اليوم الإثنين، ليسجل سعر الليرة التركية 0.85 دينار مقابل 0.84 دينار أمس، والدينار التونسي 2.04 دينار، مقابل 2.03 دينار.