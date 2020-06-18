عودة أعداد كبيرة من نازحي سرت

مدينة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت مصادر اجتماعية في سرت إن أعدادا كبيرة من العائلات والمواطنين النازحين إلى شرق المدينة، عادوا إلى منازلهم التي تركوها نتيجة القصف والاشتباكات التي دارت في المنطقة قبل أيام.

وأوضحت المصادر لـ«بوابة الوسط» أن العائلات النازحة رجعت اليوم، الخميس، إثر النداءات العاجلة من قبل عميد المجلس التسييري للبلدية سالم عامر، بأن الهدوء ساد تلك المنطقة.

والثلاثاء الماضي، صرحت مدير مكتب الشؤون الاجتماعية في سرت سمية امطير، بأن أكثر من 150 عائلة نزحت من مناطق الاشتباكات في وادي جارف، وقرارة القزاح، والثلاثين، الواقعة جنوب وغرب سرت، إذ شهدت المدينة موجة نزوح كبيرة يوم 8 يونيو الجاري باتجاه المناطق الشرقية بها.

ويأتي ذلك بينما أعلن رئيس غرفة عمليات الكرامة الرئيسية بالقيادة العامة، الفريق طيار صقر الجروشي، المنطقة الممتدة من وادي جارف إلى الوشكة غرب سرت، منطقة عمليات عسكرية، داعيا المواطنين إلى عدم الوجود في هذه المنطقة مع أخذ الحيطة والحذر.