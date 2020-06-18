بومطاري يطلع على الاحتياجات المالية لهيئة «رعاية أسر الشهداء»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 يونيو 2020, 01:37 مساء
لقاء بومطاري مع رئيس هيئة رعاية أسر الشهداء، 18 يونيو 2020، (مالية الوفاق)

اطلع وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري على احتياجات الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين للوفاء بالتزاماتها المالية.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس الهيئة، حيث اتفق معه على إيجاد حلول ناجحة لدعم الهيئة، كما تناول اللقاء الإشكالية المالية للهيئة الناجمة عن تخفيض الترتيبات المالية للعام 2020، حسب بيان وزارة المالية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وفي 11 يونيو الجاري، وجه رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، فائز السراج، بتخصيص 100 مليون دينار للهيئة العامة لأسر الشهداء والمفقودين والمبتورين في عمليات «بركان الغضب»، و«البنيان المرصوص»، و«ثورة 17 فبراير».

كما أمر بالإسراع في تنفيذ الإجراءات الخاصة بالهيئة، وذلك خلال اجتماع مع بومطاري، الذي تطرق أيضا إلى ملف النازحين والمتضررين في مختلف المناطق.

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