بالصور: حصر الأضرار بمدارس في سوق الجمعة وعين زارة

أضرار لحقت بإحدى المدارس جراء الاشتباكات جنوب طرابلس، 18 يونيو 2020، (تعليم الوفاق)

بدأت لجنة حصر الأضرار بالمدارس التابعة لوزارة التعليم في حكومة الوفاق، أعمالها في جنوب العاصمة والمناطق المجاورة، والتي شهدت اشتباكات على مدى الشهور الماضية.

وشملت زيارة اللجنة، اليوم الخميس، مدرستي شهداء عين زارة وخالد بن الوليد التابعتين لمراقبة التعليم ببلدية عين زارة و مدرسة شرفة الملاحة التابعة لمراقبة التعليم ببلدية سوق الجمعة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال رئيس اللجنة، عماد الدين المسلاتي، إن الأضرار بالمباني المدرسية كانت متفاوتة بين البسيطة والجسيمة، مبيناً بأن بعض المدارس وجدت في حالة كارثية نتيجة سقوط القذائف عليها، وأضاف أن الدمار طال الأسقف والجدران، إضافة إلى المرافق متمثلة في المعامل والمختبرات والمكتبات والملاعب والساحات وشبكات المياه والصرف الصحي.

مخلفات حرب في فناء المدارس

ولفت المسلاتي إلى عثور اللجنة خلال تفقدها مرافق المدارس على بعض مخلفات الحرب من قذائف لم تنفجر، وشظايا في فناء المدارس وداخل مبانيها، مرجحا احتمالية عرقلة أعمال اللجنة مستقبلا، نظراً لتخوفها واشتباهها في وجود ألغام ومفخخات مزروعة داخل بعض المدارس.

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وأوصت اللجنة بالتواصل مع الجهات المعنية بالكشف عن الألغام وإزالة مخلفات الحرب ومطالبتها بزيارة هذه المدارس وإزالة تلك الألغام والمخلفات منها.

وكان وزير التعليم قد وجه اللجنة بضرورة زيارة جميع المدارس الواقعة في المناطق المحررة جنوب العاصمة والمناطق المجاورة لها وحصر الأضرار بمرافقها وإعداد المقايسات الفنية اللازمة لها، بهدف توفير الصيانة العاجلة لها وتمكينها من استقبال طلابها.

فجوة في جدار المدرسة جراء قذيفة

قذيفة من مخلفات الحرب عثر عليها بفناء المدرسة

لجنة حصر أضرار المدارس خلال معاينتها سطح المدرسة

فجوة في سقف المدرسة خلفتها القذائف