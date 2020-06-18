بالصور: حصر الأضرار بمدارس في سوق الجمعة وعين زارة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 يونيو 2020, 12:00 مساء
أضرار لحقت بإحدى المدارس جراء الاشتباكات جنوب طرابلس، 18 يونيو 2020، (تعليم الوفاق)

بدأت لجنة حصر الأضرار بالمدارس التابعة لوزارة التعليم في حكومة الوفاق، أعمالها في جنوب العاصمة والمناطق المجاورة، والتي شهدت اشتباكات على مدى الشهور الماضية.

وشملت زيارة اللجنة، اليوم الخميس، مدرستي شهداء عين زارة وخالد بن الوليد التابعتين لمراقبة التعليم ببلدية عين زارة و مدرسة شرفة الملاحة التابعة لمراقبة التعليم ببلدية سوق الجمعة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال رئيس اللجنة، عماد الدين المسلاتي، إن الأضرار بالمباني المدرسية كانت متفاوتة بين البسيطة والجسيمة، مبيناً بأن بعض المدارس وجدت في حالة كارثية نتيجة سقوط القذائف عليها، وأضاف أن الدمار طال الأسقف والجدران، إضافة إلى المرافق متمثلة في المعامل والمختبرات والمكتبات والملاعب والساحات وشبكات المياه والصرف الصحي.

مخلفات حرب في فناء المدارس
ولفت المسلاتي إلى عثور اللجنة خلال تفقدها مرافق المدارس على بعض مخلفات الحرب من قذائف لم تنفجر، وشظايا في فناء المدارس وداخل مبانيها، مرجحا احتمالية عرقلة أعمال اللجنة مستقبلا، نظراً لتخوفها واشتباهها في وجود ألغام ومفخخات مزروعة داخل بعض المدارس.

اقرأ أيضا: «تعليم الوفاق» تكشف موعد استئناف الدراسة لطلاب الشهادة الثانوية

وأوصت اللجنة بالتواصل مع الجهات المعنية بالكشف عن الألغام وإزالة مخلفات الحرب ومطالبتها بزيارة هذه المدارس وإزالة تلك الألغام والمخلفات منها.

وكان وزير التعليم قد وجه اللجنة بضرورة زيارة جميع المدارس الواقعة في المناطق المحررة جنوب العاصمة والمناطق المجاورة لها وحصر الأضرار بمرافقها وإعداد المقايسات الفنية اللازمة لها، بهدف توفير الصيانة العاجلة لها وتمكينها من استقبال طلابها.

فجوة في جدار المدرسة جراء قذيفة
قذيفة من مخلفات الحرب عثر عليها بفناء المدرسة
لجنة حصر أضرار المدارس خلال معاينتها سطح المدرسة
فجوة في سقف المدرسة خلفتها القذائف
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التلفزيون المصري: وصول المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن
ليبيا
بولتون يتهم ترامب بالسعى للحصول على دعم صيني للفوز بولاية ثانية
دولى
الحاسي: 15 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال أقل من 72 ساعة.. والوضع الوبائي غير مستقر
ليبيا
هل تكون كيم يو جونغ الشقيقة الصغرى لزعيم كوريا الشمالية وريثة محتملة له؟
دولى
رئيس وزراء بريطانيا يتعرض لحادث مروري بعد جلسة البرلمان «فيديو»
دولى
مصر .. شفاء أكبر معمرة دخلت مستشفيات العزل جراء جائحة «كوفيد-19»
عربى
واشنطن تفرض عقوبات على بشار الأسد وزوجته أسماء
عربى
سبع دول مرشحة لشغل خمسة مقاعد في مجلس الأمن.. بينها بلدان من أفريقيا
دولى
بنود عقد ميسي الجديد في برشلونة
رياضة عالمية
ما هي تأثيرات عقوبات قانون «قيصر» الأميركي على سورية؟
اقتصاد
إغلاق المدارس وإلغاء 1200 رحلة طيران في العاصمة الصينية بعد رصد إصابات جديدة ...
دولى
بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

توصية بريطانية وتحذير مصري بشأن «ديكساميثازون» لعلاج «كورونا»