أحوال الطقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي

طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي؛ نتيجة منخفض جوي حراري مصحوب برياح جنوبية.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال الغربى بين 35 و43 درجة مئوية، وتتراوح على مناطق الشمال الشرقي بين 33 و38 درجة مئوية، ولا تتجاوز 28 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر، وبين 37 و40 درجة مئوية على غالبية مناطق الوسط والجنوب.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

الأجواء ساخنة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و43 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للأتربة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وبين 34 و38 درجة مئوية على رأس لانوف والدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و40 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية، معتدلة إلى نشطة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و38 درجة مئوية.