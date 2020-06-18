انتخاب ليبيا عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة

إحدى جلسات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، (أرشيفية: البعثة الأممية)

انتخبت ليبيا عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، خلال الفترة من العام 2021 وحتى العام 2023.

وجرى ذلك في مقر المنظمة الأممية بنيويورك، أمس الأربعاء، حيث حصلت ليبيا على 182 صوتا من أصل 192؛ وستبدأ عضويتها في يناير المقبل، حسب بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

يذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو قلب منظومة الأمم المتحدة لتحقيق الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، وهي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهو المنبر الرئيسي لتشجيع النقاش والأفكار المبتكرة، وصياغة التوافق للسير قُدماً، وتنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المتفق عليها دوليا.

ويعد المجلس المسؤول عن متابعة مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية ومؤتمرات القمة، وقد أنشأ وفق ميثاق الأمم المتحدة الصادر في العام 1946 بوصفه أحد الفروع الستة للمنظمة.