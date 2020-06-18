بعد ارتفاع إصابات «كورونا» إلى 500.. تعرف إلى الوضع الوبائي في ليبيا

شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (الإنترنت)

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 500، بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، 16 إصابة إضافية، الخميس، فيما زاد عدد المتعافين من الفيروس إلى 78 شخصًا بعد تسجيل تماثل حالتين للشفاء.

وقال المركز في بيان، إن الإصابات الجديدة سجلت بعد سحب 571 عينة للكشف عن الفيروس، لافتًا إلى توزعها بواقع 13 حالة في سبها بينها 11 حالة مخالطة وحالتين جديدتين، وثلاث حالات في بنغازي قادمة من الجنوب.

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وبهذا الإعلان، يرتفع إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» إلى 500 بينها 412 حالة نشطة، و78 متعافيًا، و10 وفيات.

دعوة للالتزام بالتدابير الاحترازية

ودعا المركز الوطني لمكافحة الأمراض المواطنين إلى اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس «كورونا»، والتي تشمل حظر التجول، ومنع التجمعات، والحجر المنزلي، والتباعد الاجتماعي، والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

كما طلب المركز الوطني من المواطنين بالمناطق التي يحدث فيها «سريان» للفيروس بعدم مغادرة المنطقة حتى تتمكن فرق الرصد والتقصي الوبائي التابعة له من تتبع وحصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي.

وحض المركز المواطنين على التعاون وتقديم جميع التسهيلات لفرق الرصد والتقصي الوبائي، وكذلك فرق الاستجابة السريعة، لأداء مهامها في الاكتشاف المبكر للحالات، وحصر المخالطين، وأخذ العينات، والقيام بالإجراءات اللازمة من حجر أوعزل وفقًا لما يتطلبه الوضع الصحي للحالات.