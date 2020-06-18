«مكافحة الأمراض»: 16 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالتي شفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، فيما تماثلت حالتين للشفاء.

وقال المركز في بيان منشور على صفحته بموقع «فيسبوك» إن تسلم، الأربعاء، 571 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، موزعة بواقع 312 من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و10 من مختبر المستشفى الجامعي طرابلس، و41 من مختبر فرع المركز الوطني سبها، و151 من مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (151) عينة، و42 من مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية، و6 من مختبر المركز المرجعي زليتن، و9 من مختبر فرع المركز الوطني مصراتة.

ولفت المركز إلى أن نتائج الكشف عن الفيروس أثبتت سلبية 555 عينة بينها حالتين تماثلتا للشفاء، فيما تأكد إيجابية 16 عينة بواقع حالتين جديدتين و11 حالة لمخالطين وثلاث حالات قادمة من الجنوب.