التلفزيون المصري: وصول المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن

مقر التلفزيون المصري «ماسبيرو» بوسط العاصمة القاهرة. (الإنترنت)

أفادت القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الخميس، بوصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن.

وقالت قناة « إكسترا نيوز» المصرية إن «المصريين المحتجزين في ليبيا وصلوا إلى أرض الوطن، في الساعات الأولى من اليوم الخميس»، لافتة إلى تكليف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أجهزة الدولة بإنهاء أزمة العمال المصريين المحتجزين في ليبيا.

وأعلن اللواء محافظ مطروح، خالد شعيب، إن المصريين العائدين عددهم 23 شخصًا، جميعهم من محافظة بني سويف، لافتًا إلى توفير أتوبيسات لنقلهم إلى مقر اقامتهم بالمحافظة، حسب جريدة «صوت الأمة» المصرية.

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الأربعاء، ضبط المتورطين في واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين، التي جرى تداولها أخيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة مباشرة إجراءات إجراءات الاستدلال معهم تمهيدًا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام.

وقالت الوزارة إن أجهزة الضبط القضائي التابعة لها تمكنت، الثلاثاء، من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية، وكشفت هوية المتورطين، وضبطتهم، مشيرة إلى أن المجني عليهم بحالة صحية جيدة ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي.