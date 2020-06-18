التلفزيون المصري: وصول المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 يونيو 2020, 12:56 صباحا
مقر التلفزيون المصري «ماسبيرو» بوسط العاصمة القاهرة. (الإنترنت)

أفادت القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الخميس، بوصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن.

وقالت قناة « إكسترا نيوز» المصرية إن «المصريين المحتجزين في ليبيا وصلوا إلى أرض الوطن، في الساعات الأولى من اليوم الخميس»، لافتة إلى تكليف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أجهزة الدولة بإنهاء أزمة العمال المصريين المحتجزين في ليبيا.

وأعلن اللواء محافظ مطروح، خالد شعيب، إن المصريين العائدين عددهم 23 شخصًا، جميعهم من محافظة بني سويف، لافتًا إلى توفير أتوبيسات لنقلهم إلى مقر اقامتهم بالمحافظة، حسب جريدة «صوت الأمة» المصرية.

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الأربعاء، ضبط المتورطين في واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين، التي جرى تداولها أخيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة مباشرة إجراءات إجراءات الاستدلال معهم تمهيدًا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام.

وقالت الوزارة إن أجهزة الضبط القضائي التابعة لها تمكنت، الثلاثاء، من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية، وكشفت هوية المتورطين، وضبطتهم، مشيرة إلى أن المجني عليهم بحالة صحية جيدة ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحاسي: 15 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال أقل من 72 ساعة.. والوضع الوبائي غير مستقر
ليبيا
رئيس وزراء بريطانيا يتعرض لحادث مروري بعد جلسة البرلمان «فيديو»
دولى
مصر .. شفاء أكبر معمرة دخلت مستشفيات العزل جراء جائحة «كوفيد-19»
عربى
واشنطن تفرض عقوبات على بشار الأسد وزوجته أسماء
عربى
سبع دول مرشحة لشغل خمسة مقاعد في مجلس الأمن.. بينها بلدان من أفريقيا
دولى
بنود عقد ميسي الجديد في برشلونة
رياضة عالمية
ما هي تأثيرات عقوبات قانون «قيصر» الأميركي على سورية؟
اقتصاد
إغلاق المدارس وإلغاء 1200 رحلة طيران في العاصمة الصينية بعد رصد إصابات جديدة ...
دولى
بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي
رياضة عالمية
تركيا تدافع عن أنشطتها في ليبيا وتتهم فرنسا بممارسة «أعمال قاتمة» غذت الأزمة
ليبيا
المنظمة الليبية للإعلام المستقل تندد باعتقال المدون والناشط خالد السكران
ليبيا
ابنة شقيق ترامب تنشر مذكرات مثيرة للجدل بشأن الرئيس الأميركي.. «كيف صنعت عائلتي ...
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«داخلية الوفاق» تعلن القبض على المتورطين في واقعة الإساءة للعمالة المصرية