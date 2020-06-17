حومة: بحثنا في موسكو تطبيق «إعلان القاهرة» ومخرجات برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يونيو 2020, 11:38 مساء
بوغدانوف يتوسط وفد ليبي يضم وزير الخارجية بالحكومة الموقتة والنائب الثاني لمجلس النواب وممثل عن القيادة العامة، 17 يونيو 2020. (مجلس النواب)

قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، الدكتور احميد حومة، الأربعاء، إن الوفد رفيع المستوى الذي يضم إلى جانبه، وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الموقتة، الدكتور عبدالهادي الحويج، وومثل عن القيادة العامة للجيش، بحث في موسكو، مع نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس، ميخائيل بوغدانوف في موسكو، كيفية تطبيق «إعلان القاهرة» لحل الأزمة الليبية، ومخرجات مؤتمر برلين.

وأشار حومة في بيان، إلى أن اللقاء عُقد بحضور السفير الروسي لدى ليبيا، إيفان مولوتكوف، وتطرق  إلى  تناول آخر التطورات العسكرية و السياسية في ليبيا، وكذلك العلاقات الليبية الروسية، إضافة إلى «كيفية الذهاب لعملية سياسية ووقف دائم لإطلاق النار وفقاً للثوابت الوطنية للشعب الليبي».

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ولفت إلى إلى أن روسيا أكدت دعمها لـ«إعلان القاهرة» لحل الأزمة الليبية، وفقًا لما خلصت إليه مخرجات مؤتمر برلين، وفي ذات السياق، أكد حومة دعم مجلس النواب لجهود روسيا الرامية إلى وقف إطلاق النار وفقا لـ«إعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين».

وأعلنت وزارة الخارجية بالحكومة الموقتة، أمس الثلاثاء، عن زيارة حومة والحويج وممثل عن القيادة العامة للجيش إلى روسيا، ولقائهم بوغدانوف. وقالت الوزارة إنهم أعلنوا من هناك «دعمهم الجهود الروسية لمبادرة وقف إطلاق النار، والعودة للعملية السياسية وفق مخرجات عملية برلين وإعلان القاهرة».

وأعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في 6 يونيو الجاري، مبادرة لحل الأزمة الليبية باتفاق من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والقائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر حملت اسم «إعلان القاهرة» وشملت عدة نقاط، منها وقف إطلاق النار بداية من الثامن من يونيو 2020، وانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة.

 كما تتضمن المبادرة: «إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الليبي من الاضطلاع بمهامه الأمنية، فضلا عن استمرار عمل اللجنة العسكرية (5+5)»، إلى جانب مسارات سياسية وأمنية واقتصادية.

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