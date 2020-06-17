«داخلية الوفاق» تتابع تطوير قدرات المرأة العاملة بالوزارة

وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، عميد خالد مازن خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية لتطوير قدرات المرأة العاملة بالوزارة، 17 يونيو 2020. (داخلية الوفاق)

ترأس وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، عميد خالد مازن، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية لتطوير قدرات المرأة العاملة بوزارة الداخلية، ورئيس مكتب متابعة المرأة ورئيس مكتب حماية الأسرة والطفل، وعدد من قيادات الشرطة من العنصر النسائي.

واستمع وكيل وزارة الداخلية إلى شروحات لأبرز المشاريع والخطط التي عكفت اللجنة على إنجازها، ومنها التوظيف الأمثل للمرأة داخل مكونات وزارة الداخلية، وذلك عبر تطوير قدراتها بما يضمن الرفع من مستوى أدائها، وذلك حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا «داخلية الوفاق» تعلن القبض على المتورطين في واقعة الإساءة للعمالة المصرية

كما تطرق الاجتماع إلى عرض أهم المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل مكتبي متابعة المرأة، وحماية الأسرة والطفل، إلى جانب عرض ملامح فعاليات الحراك المجتمعي، الذي تستعد اللجنة الفرعية لإطلاقه قريبًا، حسب البيان.

وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، عميد خالد مازن خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية لتطوير قدرات المرأة العاملة بالوزارة، 17 يونيو 2020. (داخلية الوفاق)