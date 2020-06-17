استقبال حالتين مصابتين بـ«كورونا» بمستشفى الهواري من المخالطين

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | الأربعاء 17 يونيو 2020, 08:15 مساء

قالت إدارة مستشفى الهواري العام ببنغازي إن المستشفى استقبل حالتين من المخالطين بعد إصابتهما بفيروس «كورونا المستجد».

وقال مدير مكتب الإعلام بالمستشفى هاني العريبي، لـ«بوابة الوسط» الأربعاء، استقبلنا «حالتين  جديدتين مصابتين بفيروس كورونا بالمخالطة، وهما زوجة رجل يبلغ من العمر 38 عامًا، من سكان بنغازي عائد من مدينة سبها وعمرها 35 سنة وابنته عمرها أربع سنوات».

وأشار العريبي إلى أنه يجري «تقديم أفضل الخدمات الطبية والاحترازية من قبل الطاقم الطبي في مستشفى الهواري ووضعهما مستقر وبصحة جيدة».

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يذكر أن اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» المشكلة بموجب قرار القائد العام للقوات المسلحة رقم «127» لسنة 2020، حذرت من إمكانية تفشي الوباء في عدد من المدن والمناطق الليبية، نتيجة تهاون المواطنين في تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية التي فرضتها اللجنة لمجابهة الفيروس ومنع انتشاره في ليبيا.

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