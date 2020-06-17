الحاسي: 15 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال أقل من 72 ساعة.. والوضع الوبائي غير مستقر

نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الحاسي. (أرشيفية: الإنترنت)

حذر نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الحاسي، من خروج الوضع الوبائي عن السيطرة في ضوء عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ، معلنا تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال أقل من 72 ساعة.

وقال الحاسي في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن الحالات الجديدة توزعت بواقع ست حالات في مدينة البيضاء، وتسع حالات في مدينة بنغازي، لافتًا إلى أن الحالات المكتشفة في البيضاء تعود إلى مواطنين عادوا من جمهورية مصر العربية، فيما تسبب عدم التزام بعض العائلات القادمة من المناطق الموبوءة بالجنوب الغربي في نقل العدوى إلى بنغازي.

وقال الحاسي إن بعض العائلات جاءت إلى بنغازي قادمة من الجنوب الغربي دون الالتزام بتوصيات اللجنة العليا لمكافحة «كورونا» والخاصة بعدم تنقلهم من أماكنهم، والالتزام بحجر أنفسهم لمدة أسبوعين قبل ذهابهم إلى بنغازي في حالة الضرورة.

اللجوء إلى الحظر

وأشار الحاسي إلى أن البؤرة الوبائية المكتشفة حديثًا في مدينة بنغازي من أسوأ بؤر فيروس «كورونا المستجد»، محذرًا من اللجوء إلى الحظر الجزئي أو الكلي في المدينة حال عدم تحسن الوضع الوبائي.

وقال إن البورة الجديدة سببتها عائلة من مدينة بنغازي سافرت لمدينة سبها ثم إلى قرية «بنت بية» قرب مدينة أورباري ثم إلى مدينة سرت وأخبرًا عادت مجددًا إلى بنغازي دون الالتزام بتدابير الحجر المنزلي، لافتًا إلى إجراء فحوصات للكشف عن «كورونا» لـ100 شخص خالطوا هذه العائلة

وحض الحاسي المواطنين على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس «كورونا» الجديد، موضحًا لجوء اللجنة العليا لمكافحة الفيروس التابعة للحكومة الموقتة إلى الحظر التام أو الجزئي وإقفال منافذ المدينة لمدة 48 ساعة، أو تفعيل القانون الصحي 106 حال عدم تحسن الوضع الوبائي في بنغازي خلال الساعات الـ24 القادمة.